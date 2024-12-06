 
الجمعة 2024-12-06 05:11 م
 

الأردن يقرر إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 06-12-2024 04:36 م
الوكيل الإخباري-   اعلن وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الجمعة إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري وذلك بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري.اضافة اعلان


وبموجب القرار فإنه سيتم السماح للأردنيين والشاحنات الأردنية بالعودة إلى أراضي المملكة، فيما ستمنع حركة المرور للمغادرين إلى الأراضي السورية.

وقال وزير الداخلية إن الأردن يتابع التطورات الجارية في سوريا، بينما تستمر القوات المسلحة بتأمين الحدود.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الأردن يقرر إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا

ارشيفية

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة السبت- أسماء

ارشيفية

فلسطين شهداء بقصف إسرائيلي على مخيمي البريج والمغازي

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

فاو

اقتصاد محلي الفاو: أسعار الغذاء العالمية تقفز لأعلى مستوى منذ نيسان 2023

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

ارشيفية

فلسطين إصابة 3 فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

فلسطينيون يشاركون في صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى

فلسطين 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



 




الأكثر مشاهدة