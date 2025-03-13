الأردن يوقع اتفاقية مع قطر لتزويد سوريا بالغاز

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الخميس، عن توقيع وزارة الطاقة والثروة المعدنية اتفاقية منحة مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تهدف إلى تزويد الجمهورية العربية السورية بالغاز عبر الأراضي الأردنية. اضافة اعلان





وبيّن الخرابشة أن صندوق قطر للتنمية يمول المشروع بالكامل، ويهدف معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية في سوريا الشقيقة.



وتتضمن الاتفاقية استخدام سفينة التغييز العائمة الموجودة في مدينة العقبة لاستلام الغاز المسال وتحويله وضخه إلى الجانب السوري عبر خط الغاز العربي بهدف تعزيز الطاقة الكهربائية ما يصل إلى 400 ميجاواط من الكهرباء يوميًا في المرحلة الأولى، على أن ترتفع القدرة الإنتاجية تدريجيًا في محطة دير علي بسوريا.