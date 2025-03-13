 
الخميس 2025-03-13 08:11 م
 

الأردن يوقع اتفاقية مع قطر لتزويد سوريا بالغاز

وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة
وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة
 
الخميس، 13-03-2025 07:30 م
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الخميس، عن توقيع وزارة الطاقة والثروة المعدنية اتفاقية منحة مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تهدف إلى تزويد الجمهورية العربية السورية بالغاز عبر الأراضي الأردنية.اضافة اعلان


وبيّن الخرابشة أن صندوق قطر للتنمية يمول المشروع بالكامل، ويهدف معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية في سوريا الشقيقة.

وتتضمن الاتفاقية استخدام سفينة التغييز العائمة الموجودة في مدينة العقبة لاستلام الغاز المسال وتحويله وضخه إلى الجانب السوري عبر خط الغاز العربي بهدف تعزيز الطاقة الكهربائية ما يصل إلى 400 ميجاواط من الكهرباء يوميًا في المرحلة الأولى، على أن ترتفع القدرة الإنتاجية تدريجيًا في محطة دير علي بسوريا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مستشفى

أخبار محلية الاردن .. استحداث "مركز صحي للطبابة عن بعد"

النحاس

أسواق ومال أسعار النحاس تواصل الارتفاع

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الجمعة - تحذيرات

خروف

أخبار محلية تصدير 46 ألف رأس من الخراف إلى الأسواق الخليجية

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية تكليف الخلايلة بإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي

وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة

أخبار محلية الأردن يوقع اتفاقية مع قطر لتزويد سوريا بالغاز

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الصحة العالمية: 80% من وفيات الأردن تعود لأمراض مرتبطة بالتدخين

تعبيرية

أخبار محلية الجمعية الفلكية الأردنية : رؤية هلال شوال "غير ممكنة" في 29 رمضان



 
 









    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة