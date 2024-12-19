الأردن .. 8 إصابات متوسطة وخفيفة بحوادث سير

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي بوقوع عدد من حوادث السير في مناطق مختلفة من المملكة ، حيث وقع حادث سير على طريق المفرق - الزرقاء وتحديداً ما قبل منطقة "الكيبلات" ، إذ نتج عن الحادث إصابة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى المفرق الحكومي . اضافة اعلان





كما وقع حادث تدهور وتصادم على طريق البحر الميت ، حيث نتج عن الحادث إصابتين متوسطتين ، جرى نقلهما إلى مستشفى الشونة الجنوبية .



وأفادت السير بوقوع حادث تصادم بين مركبتين وصدم لعامود إنارة على طريق المفرق - الزرقاء وتحديداً ما قبل الجامعة الهاشمية ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة .



وأشارت إلى وقوع حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طريق اربد - عمان وتحديداً ما قبل محطة جرش الأمنية ، حيث أدى الحادث إلى وقوع 4 إصابات .



