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الأردن .. 8 إصابات متوسطة وخفيفة بحوادث سير

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 19-12-2024 08:48 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي بوقوع عدد من حوادث السير  في مناطق مختلفة من المملكة ، حيث وقع حادث سير على طريق المفرق - الزرقاء وتحديداً ما قبل منطقة "الكيبلات" ، إذ نتج عن الحادث إصابة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى المفرق الحكومي .اضافة اعلان


كما وقع حادث تدهور وتصادم على طريق البحر الميت ، حيث نتج عن الحادث إصابتين متوسطتين ، جرى نقلهما إلى مستشفى الشونة الجنوبية .

وأفادت السير بوقوع حادث تصادم بين مركبتين وصدم لعامود إنارة على طريق المفرق - الزرقاء وتحديداً ما قبل الجامعة الهاشمية ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة .

وأشارت إلى وقوع حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طريق اربد - عمان وتحديداً ما قبل محطة جرش الأمنية ، حيث أدى الحادث إلى وقوع 4 إصابات .

 
gnews

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