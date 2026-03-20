الأرصاد تحذر الأردنيين في ليل أول أيام العيد

وأوضحت الأرصاد أن صور رادار الطقس تُظهر تحرّك غيوم ركامية رعدية باتجاه الشمال الشرقي، خاصة نحو غرب وشمال غرب العاصمة عمّان، ما قد يؤدي إلى هطولات كثيفة خلال الساعات المقبلة.
ودعت الأرصاد المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول ومناطق تجمع المياه، تفادياً لأي مخاطر محتملة نتيجة غزارة الأمطار.
كما أهابت بالجميع متابعة التحديثات الجوية أولاً بأول عبر الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على آخر المستجدات.
