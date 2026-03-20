الجمعة 2026-03-20 10:19 م

الأرصاد تحذر الأردنيين في ليل أول أيام العيد

الجمعة، 20-03-2026 09:23 م
الوكيل الإخباري-  حذّرت إدارة الأرصاد الجوية من تطورات الحالة الجوية في ليل أول أيام عيد الفطر، مشيرةً إلى رصد هطولات مطرية غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد في عدد من المناطق.اضافة اعلان


وأوضحت الأرصاد أن صور رادار الطقس تُظهر تحرّك غيوم ركامية رعدية باتجاه الشمال الشرقي، خاصة نحو غرب وشمال غرب العاصمة عمّان، ما قد يؤدي إلى هطولات كثيفة خلال الساعات المقبلة.

ودعت الأرصاد المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول ومناطق تجمع المياه، تفادياً لأي مخاطر محتملة نتيجة غزارة الأمطار.

كما أهابت بالجميع متابعة التحديثات الجوية أولاً بأول عبر الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على آخر المستجدات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

الأكثر مشاهدة