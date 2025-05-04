الأرصاد تحذر سالكي هذه الطرق- تفاصيل

الوكيل الإخباري- دعت ادارة الأرصاد الجوية المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطريق الصحراوي، نتيجة الهطولات المطرية التي تشهدها بعض المناطق.

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وبينت ان بعض المناطق قد تشهد هطولاً غزيراً، ما يؤدي إلى انعدام أو تدني مدى الرؤية الأفقية وخطر الانزلاق.