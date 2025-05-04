الأحد 2025-05-04 07:56 م
 

الأرصاد تحذر سالكي هذه الطرق- تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 04-05-2025 07:26 م

الوكيل الإخباري-  دعت ادارة الأرصاد الجوية المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطريق الصحراوي، نتيجة الهطولات المطرية التي تشهدها بعض المناطق.

اضافة اعلان


وبينت ان بعض المناطق قد تشهد هطولاً غزيراً، ما يؤدي إلى انعدام أو تدني مدى الرؤية الأفقية وخطر الانزلاق.


وأهابت  بالسائقين بتخفيف السرعة وشغيل الأضواء وترك مسافة أمان كافية والالتزام بتعليمات السلامة.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء الأحد

زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة

تعبيرية

أخبار محلية الأرصاد تحذر سالكي هذه الطرق- تفاصيل

وزارة السياحة والآثار

أخبار محلية ارتفاع أعداد الزوار الدوليين للمملكة 19% خلال الثلث الأول

العقبة

أخبار محلية إجلاء 13 سائحا و2 من طواقم قارب متوسط الحجم جنح في خليج العقبة

الكرك

أخبار محلية حملة توعوية للتاجر والمستهلك في الكرك

جامعة اليرموك

أخبار محلية بحث التعاون الأكاديمي بين جامعة اليرموك والسفارة الكندية

وزير الشباب يلتقي فريق "بُكلان للتنمية"

أخبار محلية وزير الشباب يلتقي فريق "بُكلان للتنمية"



 
 





الأكثر مشاهدة