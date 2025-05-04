الأرصاد تحذر سالكي هذه الطرق- تفاصيل

وبينت ان بعض المناطق قد تشهد هطولاً غزيراً، ما يؤدي إلى انعدام أو تدني مدى الرؤية الأفقية وخطر الانزلاق.
وأهابت بالسائقين بتخفيف السرعة وشغيل الأضواء وترك مسافة أمان كافية والالتزام بتعليمات السلامة.
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