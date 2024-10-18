الأرصاد تحذر من الضباب غداً في بعض المناطق

وفي ليل السبت يكون الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق ، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .
وحذرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية .
كما نصحت دائرة الأرصاد بارتداء ملابس دافئة أثناء الليل والصباح الباكر.
-
أخبار متعلقة
-
اليرموك في المرتبة 42 وفق تصنيف "كيو أس 2025" للجامعات العربية
-
قطّعه وهو تحت التخدير .. تفاصيل صادمة حول جريمة سلحوب
-
وزيرة الخارجية الرومانية تزور البترا
-
وفد أردني إلى جدة للمشاركة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
-
مطالب بتكثيف الرقابة على معاصر الزيتون في جرش
-
الطاقة تشارك في ورشة "خفض الكربون في التدفئة والتبريد" في واشنطن
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المفرق غدا
-
1186 أسرة مستفيدة من المعونات الطارئة في إربد العام الماضي