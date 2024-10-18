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الأرصاد تحذر من الضباب غداً في بعض المناطق

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 18-10-2024 11:16 م
الوكيل الإخباري-  كشفت إدارة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ليوم غد السبت ، حيث يكون الطقس خريفي لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الاغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .اضافة اعلان


وفي ليل السبت يكون الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق ، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .

وحذرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية .

كما نصحت دائرة الأرصاد بارتداء ملابس دافئة أثناء الليل والصباح الباكر.
 
gnews

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