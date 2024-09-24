الأرصاد: لا أمطار حتى نهاية أيلول الجاري

وبين بأن الهطولات المطرية حسب ما تم دراسته للتنبؤات الفصلية لشهر أكتوبر القادم ستكون ضمن المعدل المتوقع أو أعلى بقليل في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة باحتمالية عالية .
وبحسب هذه الدراسات فإنه ومن المتوقع بتعرض المملكة لحالات من عدم الاستقرار والتي
-
أخبار متعلقة
-
السفير العضايلة يلتقي طلبة أردنيين فازوا بمنافسات المؤتمر العربي لأمن المعلومات
-
الخارجية : عودة الشاحنات الأردنية التي كانت محتجزة في سوريا
-
إرادة ملكية بقبول استقالة المومني والتلهوني والعويدي والبكار والرواشدة
-
سفراء يزورون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا لبحث أوجه التعاون
-
الطاقة تعقد ورشة حول قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
-
نقابة الأطباء تلوح بموعد نهائي لوزارة الصحة لإصدار لائحة الأجور الجديدة
-
الملك يصل إلى مقر الأمم المتحدة
-
اختتام الألعاب الرياضية السابعة لمدارس الصم