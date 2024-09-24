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الأرصاد: لا أمطار حتى نهاية أيلول الجاري

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 24-09-2024 03:55 م

الوكيل الإخباري-  قال مدير الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بأن جميع المؤشرات المسجلة حالياً لدى الأرصاد تؤكد بأن سماء المملكة ستخلو من الأمطار حتى نهاية أيلول الجاري .

وبين بأن الهطولات المطرية حسب ما تم دراسته للتنبؤات الفصلية لشهر أكتوبر القادم ستكون ضمن المعدل المتوقع أو أعلى بقليل في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة باحتمالية عالية .

وبحسب هذه الدراسات فإنه ومن المتوقع بتعرض المملكة لحالات من عدم الاستقرار والتي

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سيكون لها التأثير الأكبر على المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة  ، فيما ستكون في المناطق الشمالية والوسطى أقل باحتمالية  40-50٪.



 
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