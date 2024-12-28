الأرصاد :هطولات مطرية غزيرة تركزت في محافظة إربد

وأوضح آل خطاب أن محطة رصد الباقورة سجلت أعلى كمية هطول بمقدار 40.5 ملم، تلتها محطة صما بـ 31.4 ملم، ومحطة إربد بـ 26 ملم. كما سجلت محطة الرمثا 10 ملم، ومحطة رأس منيف/ محافظة عجلون 3.4 ملم.
وأضاف آل خطاب: "هذه الأمطار مبشرة ونسأل الله أن تستمر. حيث اضاف بان توقعات دائرة الأرصاد الجوية، بمشيئة الله تشير ، إلى استمرار الأجواء الماطرة خلال الأيام المقبلة. حيث من المتوقع أن تمتد الهطولات لتشمل أجزاء من وسط وجنوب المملكة بدءًا من ليل الأحد ونهار الاثنين، وتستمر حتى مساء الثلاثاء." .
-
أخبار متعلقة
-
زخم الإنجازات التنموية بـ 2024 في المفرق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
-
الأردن يشارك في الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل المشترك مع دول الخليج في مجال الشباب
-
تنفيذ مشاريع تنموية بالعقبة لتحسين الخدمات للمواطنين في 2024
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح البازار الخيري لملتقى همم في اربد
-
الدفاع المدني يتعامل مع 963 حالة إسعافيه خلال 24 ساعة
-
توقف تقديم خدمات الاستهلاكية المدنية ليومين لغايات الجرد السنوي
-
الأمن يشيع جثماني عبيدات والقيسي (صور)
-
أودى بحياة شابين أردنيين.. اللحظات الأولى من موقع حادث شيكاغو (فيديو)