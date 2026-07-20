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الأزهر يدين الهجمات الإيرانية على الأردن ودول خليجية

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أرشيفية
 
الإثنين، 20-07-2026 11:12 م

الوكيل الإخباري- دان الأزهر الشريف الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن، والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، وتسببت في وقوع أضرار بعدد من المنشآت المدنية والحيوية، مؤكدًا رفضه لهذه الاعتداءات التي تهدد أمن المدنيين، وتمس سيادة الدول العربية وسلامة شعوبها وأراضيها.

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وأكد الأزهر أن استمرار هذه الاعتداءات يقوض مختلف الجهود الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، مشددًا على ضرورة ضبط النفس وإعلاء صوت الحكمة، وتغليب لغة العقل ومصلحة المنطقة بأكملها، واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية والسياسية.

 
 


gnews

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