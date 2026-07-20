الأزهر يدين الهجمات الإيرانية على الأردن ودول خليجية

وأكد الأزهر أن استمرار هذه الاعتداءات يقوض مختلف الجهود الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، مشددًا على ضرورة ضبط النفس وإعلاء صوت الحكمة، وتغليب لغة العقل ومصلحة المنطقة بأكملها، واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية والسياسية.
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