الأزهر يدين الهجمات الإيرانية على الأردن ودول خليجية

الوكيل الإخباري- دان الأزهر الشريف الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن، والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، وتسببت في وقوع أضرار بعدد من المنشآت المدنية والحيوية، مؤكدًا رفضه لهذه الاعتداءات التي تهدد أمن المدنيين، وتمس سيادة الدول العربية وسلامة شعوبها وأراضيها.

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