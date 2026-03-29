الأسرة التربوية تحتفل بذكرى معركة الكرامة

الوكيل الإخباري- احتفلت الأسرة التربوية، اليوم الأحد، في موقع النصب التذكاري لشهداء معركة الكرامة في الشونة الجنوبية، بالذكرى الثامنة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة.

وأكد أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، خلال رعايته الاحتفال مندوبًا عن وزير التربية، اعتزاز الأسرة التربوية بالبطولات والتضحيات التي سطرها أبطال قواتنا المسلحة في معركة الكرامة، دفاعًا عن الوطن وحمايةً لثرائه الغالي.