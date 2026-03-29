الأسرة التربوية تحتفل بذكرى معركة الكرامة

الأحد، 29-03-2026 04:54 م

الوكيل الإخباري-    احتفلت الأسرة التربوية، اليوم الأحد، في موقع النصب التذكاري لشهداء معركة الكرامة في الشونة الجنوبية، بالذكرى الثامنة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة.

وأكد أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، خلال رعايته الاحتفال مندوبًا عن وزير التربية، اعتزاز الأسرة التربوية بالبطولات والتضحيات التي سطرها أبطال قواتنا المسلحة في معركة الكرامة، دفاعًا عن الوطن وحمايةً لثرائه الغالي.


وقال، بحضور الأمينين العامين للوزارة، للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، ولشؤون التعليم المهني والتقني الدكتور محمد غيث، ومتصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور صقر الدروع، إن احتفال الأسرة التربوية بهذه المناسبة يأتي تأكيدًا على اعتزازها بالمناسبات الوطنية، وحرص الوزارة على تأصيل الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية في نفوس الطلبة، موضحًا أن تضحيات الجيش العربي حاضرة في المناهج الأردنية والأنشطة اللامنهجية لتعميق هذا الأثر في نفوسهم.

 
 


