الأشغال تباشر أعمال صيانة لمدخل مدينة العقبة

الوكيل الإخباري- باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ أعمال مشروع صيانة الطريق الرئيس المؤدي إلى مدخل مدينة العقبة، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الصيانة الدورية الذي تنفذه الوزارة سنوياً بهدف تحسين كفاءة شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.





ويشمل المشروع تنفيذ أعمال صيانة شاملة للطريق على مساحة تُقدّر بنحو 11 ألف متر مربع، وبطول يصل إلى 1,000 متر طولي، في إطار خطة مرحلية يتم تنفيذها بشكل سنوي وفق مخصصات مرصودة مسبقاً.



وتُشرف على تنفيذ المشروع مديرية أشغال محافظة العقبة، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية نحو 90 ألف دينار، بتمويل من مجلس محافظة العقبة، فيما تبلغ مدة العمل 45 يوماً.



ويهدف المشروع إلى تعزيز جودة الطريق الرئيس المؤدي إلى المدينة، بما يسهم في تسهيل حركة المرور، خاصة في ظل الأهمية الاقتصادية والسياحية التي تتمتع بها العقبة، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطريق.





