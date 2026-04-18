الأشغال تبدأ بصيانة أجزاء حيوية من طريق بغداد الدولي

الوكيل الإخباري- بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، بصيانة وتأهيل الأجزاء الأكثر تضررا من طريق بغداد الدولي في المنطقة الممتدة من الرويشد وصولا إلى الصفاوي وبطول تقريبي يبلغ 9 كم.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لنهج الوزارة الرامي إلى رفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية ومواكبة التوسع العمراني والنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة.



ووفق بيان الوزارة، اليوم السبت، تقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع نحو 2 مليون دينار بتمويل مباشر من الوزارة، ومن المقرر أن تستمر أعمال التنفيذ لمدة 150 يوم عمل وفق الجدول الزمني المعتمد، لتشمل صيانة شاملة للأجزاء التي شهدت تراجعا في حالتها الفنية نتيجة الأحمال المرورية المرتفعة، وذلك عبر استخدام أحدث الخلطات الإسفلتية وكشط الطبقات المتضررة وإعادة تأهيلها بالكامل، إضافة إلى تنفيذ معالجات فنية وترقيعات دقيقة للأسطح المتهالكة وتزويد الطريق بجميع عناصر السلامة من دهانات وعواكس لضمان ديمومته وسلامته الإنشائية على المدى الطويل.



واعتمدت الوزارة نظام التحويلات المرورية الجزئية لضمان استمرارية التنقل دون الحاجة لإغلاق الطريق، حيث سيتم تحويل السير إلى أحد المسارب أثناء العمل في المسرب الآخر بطريقة تبادلية ومنظمة مع تعزيزها بجميع وسائل السلامة وفق المعايير الدولية.