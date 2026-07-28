الأشغال تبدأ تنفيذ طريق يربط إربد الدائري بمستشفى الأميرة بسمة الجديد

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الوكيل الإخباري- باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ مشروع طريق الربط بين طريق إربد الدائري ومستشفى الأميرة بسمة الجديد، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء التي اتُّخذت خلال جلسته التي عُقدت في محافظة إربد قبل عدة أشهر، والتي تضمنت تكليف الوزارة بتنفيذ الطريق، رغم وقوعه ضمن حدود بلديتي إربد الكبرى وغرب إربد، نظرًا لأهميته في خدمة القطاع الصحي وتعزيز البنية التحتية المرورية في المحافظة. اضافة اعلان





وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر المحارمة، أن المشروع، الذي تبلغ قيمته نحو 4.4 مليون دينار، وتصل مدة تنفيذه إلى 365 يومًا من تاريخ المباشرة، يتضمن فتح وتنفيذ طريق يمتد من طريق إربد الدائري وصولًا إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد، بطول يبلغ نحو 2.6 كيلومتر، وبعرض يقارب 20 مترًا، وباتجاهين يفصل بينهما جزيرة وسطية.



وأضاف أن الأعمال تشمل تنفيذ الحفريات والردميات، وإنشاء طبقات الرصف والخلطات الإسفلتية، وتنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار السطحية، وإنشاء عبارة صندوقية بطول 115 مترًا على مجرى وادي الغفر، إلى جانب أعمال حماية المنحدرات، وإنارة الطريق بالكامل، وتزويده بعناصر السلامة المرورية، بما في ذلك اللوحات الإرشادية والتحذيرية، وتخطيط الطريق، وتركيب العواكس الأرضية.



وأكد المحارمة أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الحكومية الرامية إلى استكمال البنية التحتية اللازمة لتشغيل مستشفى الأميرة بسمة الجديد، وتوفير مدخل مباشر وآمن يخدم المستشفى، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في محافظة إربد والمحافظات الشمالية.



وأشار إلى أن الطريق الجديد سيخفف الضغط المروري عن وسط مدينة إربد، ويحسن انسيابية الحركة على شبكة الطرق المحيطة، ويختصر زمن الوصول إلى المستشفى، لا سيما لسيارات الإسعاف والحالات الطارئة القادمة من مختلف ألوية المحافظة والمحافظات الشمالية، كما سيعزز كفاءة الربط بين طريق إربد الدائري والمستشفى، بما يسهل وصول الكوادر الطبية والمراجعين، ويرفع مستويات السلامة المرورية، ويحد من الاختناقات داخل المدينة.



ولفت المحارمة إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التي تخدم القطاعات الحيوية، ولا سيما القطاع الصحي، تنفيذًا للتكليفات الحكومية، وبما يسهم في تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.





