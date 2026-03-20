الأشغال تتعامل مع 25 بلاغًا خلال الحالة الجوية الأخيرة

الوكيل الإخباري- تعاملت مديريات الأشغال في عدد من محافظات المملكة مع 25 بلاغًا وردت خلال حالة عدم الاستقرار الجوي التي أثرت على المملكة، وذلك خلال الفترة من عصر يوم الأربعاء ولغاية الساعة مساء اليوم الجمعة، إلى جانب عدد من البلاغات الروتينية المتعلقة بأعطال الإنارة، وأعطال الإشارات الضوئية، وحوادث السير.





وأوضحت بيانات أن مديرية أشغال إربد تعاملت مع تساقط للحجارة وانجراف للأتربة على طريق الشجرة – المغير، وفي جرش تم التعامل مع ارتفاع منسوب المياه في منطقة القيروان نتيجة عدم استيعاب العبارة لكميات المياه الجارية.



أما في العاصمة، فتم التعامل مع ارتفاع منسوب المياه تحت جسر أرينبا على الطريق الصحراوي، إضافة إلى انسكاب زيوت بسبب حادث سير على طريق المطار.



وفي مادبا، شملت البلاغات انجرافات للطمي والحصى على الطريق الملوكي في منطقة الوالة، وانجرافات للأتربة والحجارة على طريق ماعين، وانجرافات للأتربة على سطح طريق البحر الميت، كذلك انجرافات للأتربة والحصى على الزارة، إلى جانب انجرافات للأتربة والحجارة على طريق الفيصلية – عيون موسى.



وفي الكرك، تم التعامل مع انجرافات محدودة بسبب ارتفاع منسوب المياه على طريق الأغوار، وارتفاع منسوب المياه وانجرافات للطمي على طريق وادي الكرك، وانجرافات للتراب والحصى تسببت بإغلاق جزئي للطريق في منطقة عين سارة، إضافة إلى انجراف كبير للحجارة والأتربة تسبب بإغلاق جزئي لطريق الكرك – الأغوار، وإغلاق طريق العراق بسبب انجرافات للحجارة وارتفاع منسوب المياه، فضلًا عن ارتفاع منسوب المياه على إشارة كلية الكرك، وانجرافات للطمي على طريق الحسنية، وانجرافات للطمي على طريق ذات راس – العينا.



وفي الطفيلة، تم التعامل مع انجرافات للطمي على سطح طريق الطفيلة – الكرك، وتساقط للحجارة في منطقة القادسية، ووجود طمي على طريق عيمة – ضباعا، كما شهدت المحافظة انهيار جزء من طريق الطفيلة – الكرك بطول يقارب 125 مترًا، حيث تم عمل تحويلة وفتح الطريق أمام حركة السير.



وفي معان، تم التعامل مع ارتفاع منسوب المياه على الطريق الصحراوي، وارتفاع منسوب المياه على طريق أوهيدا، وارتفاع منسوب المياه والطمي على طريق الفجيج، إضافة إلى تجمع للطمي في موقعين على الطرق الزراعية في لواء الحسينية.





