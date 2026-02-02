الأشغال تزيل الأكشاك المخالفة على شارع الـ100

وتأتي الحملة وفق الوزارة، ضمن الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلامة المرورية، وإزالة التعديات على حرم الطريق، وضمان انسيابية الحركة المرورية على أحد المحاور الحيوية في العاصمة.
وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ مثل هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات المختصة، تطبيقا للقانون وحفاظا على المصلحة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
أكثر من 48 ألف فرصة عمل جديدة في الأردن خلال النصف الأول من 2025
-
ضبط سائق إثر تدخينه الأرجيلة أثناء القيادة - صورة
-
توضيح هام من المواصفات وهيئة الطاقة حول أسطوانات الغاز البلاستيكية
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية غدا
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفدًا من شركة "نورينكو" الصينية
-
ما حكم إحياء ليلة النصف من شعبان؟
-
وزير الداخلية يقوم بزيارة غير معلنة لمركز حدود جابر
-
المنطقة العسكرية الشمالية: القبض على 5 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود