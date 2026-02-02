الأشغال تزيل الأكشاك المخالفة على شارع الـ100

الوكيل الإخباري- نفذت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الاثنين، بالتعاون مع الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية، حملة لإزالة الأكشاك المخالفة المقامة على طريق ممر عمان التنموي (شارع الـ 100).

وتأتي الحملة وفق الوزارة، ضمن الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلامة المرورية، وإزالة التعديات على حرم الطريق، وضمان انسيابية الحركة المرورية على أحد المحاور الحيوية في العاصمة.