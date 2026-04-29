"الأشغال" تطلق برنامجا لتقييم أداء مديرياتها في المحافظات

وزارة الأشغال العامة والإسكان
الأربعاء، 29-04-2026 04:35 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان برنامجا شاملا لتقييم أداء مديرياتها في المحافظات للأعوام 2024–2025، في خطوة نوعية تستهدف رفع جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ضمن مسار تحديث القطاع العام.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أكد وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن، خلال رعايته إطلاق البرنامج، أن التقييم يمثل أداة استراتيجية لتشخيص واقع الأداء المؤسسي، من خلال تحديد نقاط القوة والبناء عليها، ومعالجة أوجه القصور بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة اعتماد التقييم كنهج مستدام، بما يعزز ثقافة التحسين المستمر ويرسخ مبادئ التميز المؤسسي.


وأوضح أبو السمن، أن البرنامج يستند إلى معايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز، إضافة إلى منهجية "المتسوق الخفي"، وينفذ كمبادرة داخلية تركز على متابعة تفاصيل العمل الميداني، بما يعكس توجها يقوم على انطلاق التميز من الميدان نحو المركز.

 
 


