"الأشغال" تطلق برنامجا لتقييم أداء مديرياتها في المحافظات

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أكد وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن، خلال رعايته إطلاق البرنامج، أن التقييم يمثل أداة استراتيجية لتشخيص واقع الأداء المؤسسي، من خلال تحديد نقاط القوة والبناء عليها، ومعالجة أوجه القصور بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة اعتماد التقييم كنهج مستدام، بما يعزز ثقافة التحسين المستمر ويرسخ مبادئ التميز المؤسسي.
وأوضح أبو السمن، أن البرنامج يستند إلى معايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز، إضافة إلى منهجية "المتسوق الخفي"، وينفذ كمبادرة داخلية تركز على متابعة تفاصيل العمل الميداني، بما يعكس توجها يقوم على انطلاق التميز من الميدان نحو المركز.
أخبار متعلقة
"البحر الميت" يكتسح نسب إشغال الفنادق مع عطلة العمال
جامعة اليرموك تبحث مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز آفاق تطوير الأداء
أمانة عمّان تكشف تفاصيل منظومة الكاميرات المرورية في العاصمة
صدور إرادات ملكية سامية وقرارات لمجلس الوزراء
الأردن .. بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر متوقع بحلول 2030
فوز 11 طالبا من جامعة العلوم والتكنولوجيا ببرنامج تدريب بحثي عالمي في كندا
خطط جديدة لتعزيز السلامة المرورية وتخفيف الاختناقات في الأردن
وزير الزراعة: حماية الأراضي الحرجية أولوية وطنية ورفع الجاهزية خلال الصيف