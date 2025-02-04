الأشغال تعلق على عدم التزام موظفين بتعليمات الدوام الرسمي

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الوكيل الإخباري - كشف أمين عام وزراة الأشغال العامة والإسكان جمال قطيشات أسباب مخالفة عدم التزام عدد من الموظفين بتعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022. اضافة اعلان





وقال قطيشات خلال اجتماع للجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، إنه لدى تدقيق بيانات هؤلاء الموظفين تبين أن جزء منهم لم يثبت الدوام الرسمي في مركز عملهم وذلك إما بسبب ذهابهم مباشرة للعمل في المشاريع أو لحصولهم على إجازات.



وأضاف أنه جرى في عام 2023 ربط جميع مديريات الوزارة في مختلف محافظات المملكة بنظام العمل الإلكتروني والبصمة لتثبيت دوام الموظفين.



وأشار قطيشات إلى أن الوزارة توجهت نحو أتمتة خدماتها وربطها إلكترونيا بما فيها الدوام الإضافي والحصول على كميات محددة من المحروقات لمركبات الوزارة بالإضافة إلى ربط جميع الآليات بنظام التتبع الإلكتروني.



وبيّن أن الوزارة تلتزم بنظام الخدمة المدنية بما يخص ساعات العمل الإضافي للموظفين والبظلات التي يتم صرفها لهم.