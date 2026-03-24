الثلاثاء 2026-03-24 01:38 م

الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد

الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان تفعيل غرف العمليات بالدرجة المتوسطة ورفع جاهزية الكوادر والآليات وفرق الطوارئ في مختلف مناطق المملكة اعتبارًا من يوم غد الأربعاء ولغاية مساء الجمعة، وذلك في ضوء الحالة الجوية المتوقعة بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


ويأتي القرار مع تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ومنخفض جوي يصاحبهما هطول أمطار رعدية غزيرة في عدد من المناطق مع احتمال تشكّل السيول خلال الفترة المذكورة.

وخوّلت الوزارة مدراء الأشغال في المحافظات رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى وفقًا لتقييم الحالة الجوية في مناطق اختصاصهم، بالتنسيق مع الأمين العام للشؤون الفنية ومديرية الطوارئ وغرفة العمليات الرئيسية، نظرًا لاختلاف شدة تأثير الحالة الجوية بين محافظة وأخرى.

وأوضحت الوزارة أن طلب الآليات الحكومية أو المستأجرة سيتم من خلال نظام إدارة آليات وزارة الأشغال بموافقة الأمين العام للشؤون الفنية، وبالتنسيق مع مديرية الطوارئ، ووفق الأصول المعتمدة، بما يضمن الجاهزية والاستجابة السريعة للتعامل مع أي تطورات ميدانية.

وأكدت ضرورة اعتماد أرقام غرف العمليات المعلنة لطلب المساعدة: الرقم الموحد 106، وغرفة العمليات الرئيسية 065850111، بالإضافة إلى أرقام مديريات العاصمة 0780377291، الكرك 0780377231، جرش 0780377187، مادبا 0780377363، معان 0780377338، المفرق 0780377389، البلقاء 0780377413، الطفيلة 0780377160، عجلون 0780377324، الزرقاء 0780377125، العقبة 0780377351، إربد 0780377273، الرمثا 0780377388، والبتراء 0780377154.
 
 


