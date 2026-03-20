الأشغال تمدد حالة الطوارئ المتوسطة حتى مساء الأحد

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، تمديد حالة الطوارئ المتوسطة ورفع جاهزية الكوادر والآليات حتى مساء الأحد، وذلك للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة التي تشهد حالة من عدم الاستقرار وهطولات مطرية غزيرة في مختلف مناطق المملكة. اضافة اعلان





ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد التام عن مجاري السيول والأودية والمناطق المنخفضة تجنباً لمخاطر التشكيلات المائية المتوقعة، مؤكدة على أهمية الإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة أو غرف العمليات في كافة مديريات الأشغال بالمحافظات، أو عبر نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ.



وأكدت الوزارة أن العمل يجري ضمن أعلى مستويات التنسيق المشترك مع كافة الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية المعنية وغرف العمليات المركزية لضمان ديمومة الخدمات والحفاظ على السلامة العامة، حيث تم تجهيز الفرق الميدانية والآليات اللازمة لمواجهة الظروف الجوية، مع إمكانية رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى إذا استدعت الحاجة ذلك وحسب تقييم مدراء الأشغال في الميدان.



وإذ تتابع الوزارة تطورات الحالة الجوية وتأثير المنخفض الجوي، فإنها تتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ الوطن والمواطنين، متمنية للجميع قضاء عطلة عيد آمنة وسعيدة في ظل هذه الأجواء، مع التأكيد على ضرورة اعتماد أرقام غرف العمليات المعلنة لطلب المساعدة: الرقم الموحد 106، وغرفة العمليات الرئيسية 065850111، بالإضافة إلى أرقام مديريات العاصمة 0780377291، الكرك 0780377231، جرش 0780377187، مادبا 0780377363، معان 0780377338، المفرق 0780377389، البلقاء 0780377413، الطفيلة 0780377160، عجلون 0780377324، الزرقاء 0780377125، العقبة 0780377351، إربد 0780377273، الرمثا 0780377388، والبتراء 0780377154.







