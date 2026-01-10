الأشغال: 52 بلاغا حتى صباح اليوم جراء الحالة الجوية

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر المحارمة، إن كوادر الوزارة تعاملت مع 52 بلاغا حتى صباح اليوم السبت، جراء الحالة الجوية التي أثرت على المملكة منذ صباح امس الجمعة، منها 32 بلاغا مرتبطة مباشرة بتداعيات المنخفض الجوي وقرابة 20 بلاغا أعطالا روتينية شملت "إنارة الطرق، الإشارات الضوئية وحوادث السير".

وأوضح المحارمة، أن بلاغات الحالة الجوية تركزت في عدد من مديريات الأشغال، لا سيما في اربد وجرش والبلقاء والعاصمة والكرك والطفيلة ومادبا، تنوعت ما بين انجرافات للأتربة والحجارة، تجمع مياه وطمي وسقوط عوائق على الطرق، مؤكدا أنه تم التعامل معها جميعا ضمن الاختصاص وبالسرعة المطلوبة.



وأشار إلى أن بعض المواقع والطرق شهدت إغلاقات احترازية مؤقتة، خصوصا في محافظة الكرك إلى حين تأمين الطرق وإزالة الانجرافات، فيما لم تسجل أي ملاحظات في مديريات أشغال الرمثا، المفرق، عجلون، الزرقاء، معان والعقبة.