الإثنين 2026-03-02 09:06 م

"الأمانة": إغلاق جزئي لجسر عبدون الساعة 10 ليلاً

ت
أرشيفية
 
الإثنين، 02-03-2026 08:45 م

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى عن إغلاق جسر عبدون بشكل جزئي من عبدون باتجاه الدوار الرابع، لغايات تنفيذ أعمال الإنارة التجميلية على الجسر.

اضافة اعلان


وقالت الأمانة إن الإغلاق سيبدأ اعتباراً من العاشرة مساء هذه الليلة ولغاية السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء، مبينة أن الإجراء يأتي ضمن خطتها لتحسين المشهد الحضري، وإبراز المعالم الجمالية في مدينة عمّان.


ودعت الأمانة المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة واستخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق، حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية وتجنباً للازدحامات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي 52 قتيلا و154 جريحا في الغارات الإسرائيلية على لبنان

ت

أخبار محلية "الأمانة": إغلاق جزئي لجسر عبدون الساعة 10 ليلاً

ن

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثالثة في الأردن

و

عربي ودولي الإمارات: بدء استئناف رحلات جوية استثنائية

ز

أخبار محلية الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الاتحاد السويسري

ت

أخبار محلية ولي العهد يعزي الغرايبة بوفاة نجله

ن

أخبار محلية تنويه لمراجعي مركز الخدمات الحكومي – المطار

ت

عربي ودولي قطر تعلن اسقاط طائرتين طراز "سوخوي" قادمتين من إيران



 






الأكثر مشاهدة