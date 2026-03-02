"الأمانة": إغلاق جزئي لجسر عبدون الساعة 10 ليلاً

وقالت الأمانة إن الإغلاق سيبدأ اعتباراً من العاشرة مساء هذه الليلة ولغاية السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء، مبينة أن الإجراء يأتي ضمن خطتها لتحسين المشهد الحضري، وإبراز المعالم الجمالية في مدينة عمّان.
ودعت الأمانة المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة واستخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق، حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية وتجنباً للازدحامات.
