"الأمانة": إغلاق جزئي لجسر عبدون الساعة 10 ليلاً

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى عن إغلاق جسر عبدون بشكل جزئي من عبدون باتجاه الدوار الرابع، لغايات تنفيذ أعمال الإنارة التجميلية على الجسر.

اضافة اعلان



وقالت الأمانة إن الإغلاق سيبدأ اعتباراً من العاشرة مساء هذه الليلة ولغاية السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء، مبينة أن الإجراء يأتي ضمن خطتها لتحسين المشهد الحضري، وإبراز المعالم الجمالية في مدينة عمّان.