الخميس 2026-07-16 02:04 م

الأمانة: إغلاق مؤقت لجسر المحطة بالاتجاهين فجر الجمعة

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ارشيفية
 
الخميس، 16-07-2026 12:30 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن إغلاق أعلى جسر المحطة بشكل مؤقت أمام حركة السير بالاتجاهين، وذلك لغايات تنفيذ أعمال صيانة لفواصل التمدد، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة واستدامة البنية التحتية. اضافة اعلان


وأشارت الأمانة أن هذا الإغلاق المؤقت سيبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة فجر يوم الجمعة 17/7 ويستمر حتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت 18/7.

وأوضحت أنه سيتم تحويل حركة السير خلال فترة الإغلاق كالتالي:

السير القادم من عمّان باتجاه الزرقاء: أسفل جسر المحطة باتجاه إشارة الفروسية، ثم الانعطاف يمينًا ومن ثم يسارًا باتجاه شارع الملك عبدالله الأول، فالصعود إلى جسر ماركا، ومن ثم إلى شارع الجيش.

و السير القادم من الزرقاء باتجاه عمّان: أسفل جسر المحطة وصولًا إلى الإشارة الضوئية، ثم متابعة السير باستقامة الطريق للوصول إلى شارع الجيش (وسط البلد).


وتدعو دائرة عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى السائقين الى الالتزام بالتحويلات المرورية والإرشادات الميدانية، والتعاون مع رقباء السير والكوادر المتواجدة في الموقع، حفاظًا على انسيابية الحركة المرورية وسلامة الجميع، مؤكدةً أنه سيتم إعادة فتح الجسر فور الانتهاء من أعمال الصيانة.
 
 


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