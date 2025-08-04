الأمانة تطلق فعاليات مخيم "بالأردن بنكبر"

11:06 م

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الوكيل الإخباري- مندوبًا عن رئيس لجنة أمانة عمان، رعى نائب مدير المدينة لشؤون التنمية المجتمعية حاتم الهملان، افتتاح فعاليات مخيم "بالأردن بنكبر" التاسع عشر، الذي تنظمه دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في مخيم عمان الدائم، بمشاركة 80 طفلًا من مختلف محافظات المملكة. اضافة اعلان





ويهدف المخيم إلى تعزيز التبادل الثقافي بين الأطفال، وصقل شخصيتهم وتنمية مهاراتهم الذهنية والجسدية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية الوطنية والتطوعية والبيئية، إضافة إلى إكسابهم مهارات الاعتماد على النفس.



وقالت مديرة دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية المهندسة رنا قطاني إن المخيم، الذي يستمر لمدة ستة أيام ويستهدف الأطفال ضمن الفئة العمرية (9–12) سنة، يتيح الفرصة للمشاركين للتعارف والاطلاع على العادات والتقاليد التي تسود مختلف مناطق ومحافظات الأردن، وتعريفهم بالمعالم التراثية والسياحية من خلال تنظيم الزيارات والرحلات الميدانية.



وأشارت قطاني إلى أن المخيم هذا العام يتميز بالدمج المجتمعي والثقافي للأطفال، وذلك من خلال زيادة عدد الأطفال المشاركين، وتنوع البرامج والأنشطة والفعاليات المخصصة لهم، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس، وتنمية مهارات القيادة، وتعزيز المهارات الحياتية والعملية، إضافة إلى تعزيز جوانب الصحة واللياقة والانتماء الوطني.



ويشار إلى أن المخيم، الذي تنظمه الأمانة سنويًا، يشمل برامج ونشاطات متنوعة، مثل زيارات للمناطق والمواقع السياحية، وإقامة ورش عمل، وتنظيم مسابقات وفقرات ترفيهية ورياضية.



وتولي أمانة عمان اهتمامًا كبيرًا لقطاع الطفولة، من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتعليمية للأطفال، وتوفير البيئة الآمنة والصحية المحفزة، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.