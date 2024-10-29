الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة غدا

و دعا الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وفي حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).
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