 
الثلاثاء 2024-10-29 09:49 م
 

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة غدا

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 29-10-2024 09:10 م
الوكيل الإخباري-   اعلنت امانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح غد الأربعاء للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوية .اضافة اعلان


و دعا الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة المواطنين  إلى أخذ الحيطة والحذر وفي حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).
 
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