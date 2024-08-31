الأمانة توضح حول استقبال طلبات التقاعد والحوافز الممنوحة

وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، إن المهلة المحددة حسب تعميم صادر سابقا تنتهي اليوم، ومن لم يقدم استقالته من كبار موظفي الأمانة من (المصنفين) ممن سيكملون العام الحالي خدمة 25 عاما، ستتم إحالته على التقاعد اعتبارا من الأول من أيلول (سبتمبر) ضمن "التقاعد المدني"، وفق ما أوردته يومية الغد.
ويشمل التعميم نحو 60 موظفا ممن ينطبق عليهم القرار، استنادا إلى تعميم أصدره الشواربة نهاية حزيران (يونيو) الماضي، ضمن خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري للأمانة.
وبحسب التعميم، فإن كل من يستكمل خدمة 25 سنة هذا العام سيحال على التقاعد، وتشمل القائمة عددا من المديرين في الأمانة، وفقا للمصدر.
كما قرر الشواربة منح الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، مبلغا ماليا يعادل الراتب الشهري الخاضع للضمان الاجتماعي عن كل سنة خدمة متبقية للوصول إلى الحد الأعلى من عدد الاشتراكات في "الضمان"، والبالغ 360 اشتراكا، وبما لا يقل عن راتب شهرين.
كما تقرر منح الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، الذين ستنتهي خدماتهم لإكمال السن القانونية أو لبلوغ عدد اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكا خلال الأشهر المتبقية من هذا العام، مبلغا ماليا يعادل راتب شهرين خاضعين للضمان الاجتماعي.
كما دعا الشواربة في تعميمه، الموظفين والعاملين بأجور يومية الراغبين في الاستفادة من هذا القرار، إلى التقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز 31 من الشهر الحالي.
ومن المقرر أن تشمل خطة الأمانة نحو 4 آلاف و600 موظف وعامل، يخصص لهم نحو تسعة ملايين دينار كحوافز.
-
أخبار متعلقة
-
"الديوان" يهنئ الملكة رانيا بعيد ميلادها
-
أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
الملكة تحتفل بعيد ميلادها في عام مميز
-
المنازل تستحوذ على 46% من استهلاك الكهرباء في الأردن
-
فنان خليجي شهير يعلن بتر ساقه - صورة
-
مداهمة وإلقاء القبض على المتسبب بوفاة الوكيل أبو عسكر وكل من كانوا برفقته
-
تنويه أمني هام لرواد المزارع والمسابح
-
صور- الأمن العام يشيع جثمان الوكيل أبو عسكر بمحافظة اربد