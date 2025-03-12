الأمانة توضح حول عمليات الهدم في منطقة المحطة

وأضاف الشواربة، في حديث له خلال جلسة النواب الأربعاء، ردا على سؤال النائب راكين أبو هنية عن عمليات الهدم في منطقة المحطة بالعاصمة عمّان، إنه تم إبلاغ المعتدين من خلال الجولات الميدانية، لإجراء التوسعة الجديدة.
وأوضح أنه لا يحق إعطاء أي معتدٍ على أملاك الدولة تعويض بعد إزالة الاعتداء، وإنما أعطت الأمانة تبرعا لمن تم هدم منزله المقام على أراضي الدولة.
وأكد أنه لم يتم إزالة أي اعتداء على أراضي ملكية خاصة بل لأراضٍ تابعة لأمانة عمّان.
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