 
الأربعاء 2025-03-12 02:49 م
 

الأمانة توضح حول عمليات الهدم في منطقة المحطة

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يوسف الشواربة
 
الأربعاء، 12-03-2025 12:30 م

الوكيل الإخباري- قال أمين عمّان يوسف الشواربة، إن أمانة عمّان مستمرة بإزالة الاعتداءات في شارع الجيش وشارع رفيفان المجالي لتطوير المنطقة وتوسعة الطرق في المنطقة ذاتها.

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وأضاف الشواربة، في حديث له خلال جلسة النواب الأربعاء، ردا على سؤال النائب راكين أبو هنية عن عمليات الهدم في منطقة المحطة بالعاصمة عمّان، إنه تم إبلاغ المعتدين من خلال الجولات الميدانية، لإجراء التوسعة الجديدة.


وأوضح أنه لا يحق إعطاء أي معتدٍ على أملاك الدولة تعويض بعد إزالة الاعتداء، وإنما أعطت الأمانة تبرعا لمن تم هدم منزله المقام على أراضي الدولة.


وأكد أنه لم يتم إزالة أي اعتداء على أراضي ملكية خاصة بل لأراضٍ تابعة لأمانة عمّان.

 
 
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