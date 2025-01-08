الأمانة: خصم 20 % على عوائد التنظيم لغاية 30 نيسان المقبل

الوكيل الإخباري- قررت اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية في أمانة عمان الكبرى برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، تخفيض عوائد التنظيم المفروضة بموجب التعديلات التنظيمية المصادقة والمشروطة بنسبة 20 بالمئة، بالاستناد إلى المادة (52) من قانون التنظيم.

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