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الأمانة: خصم 20 % على عوائد التنظيم لغاية 30 نيسان المقبل

أمانة عمان
أمانة عمان
الأربعاء، 08-01-2025 08:59 م

الوكيل الإخباري-   قررت اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية في أمانة عمان الكبرى برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، تخفيض عوائد التنظيم المفروضة بموجب التعديلات التنظيمية المصادقة والمشروطة بنسبة 20 بالمئة، بالاستناد إلى المادة (52) من قانون التنظيم.

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واشترط القرار أن يكون الدفع نقدا ولغاية 2025/4/30، وبعد تلك الفترة تعود عوائد التنظيم كما كانت سابقا.

 
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