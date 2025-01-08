الأمانة: خصم 20 % على عوائد التنظيم لغاية 30 نيسان المقبل

واشترط القرار أن يكون الدفع نقدا ولغاية 2025/4/30، وبعد تلك الفترة تعود عوائد التنظيم كما كانت سابقا.
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