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الأمانة: لا انجماد في شوارع عمان

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 23-02-2025 09:33 ص

الوكيل الإخباري- أكدت أمانة عمان الكبرى أن مختلف الطرق سالكة ولا يوجد انجمادات في العاصمة جراء الحالة الجوية التي تشهدها المملكة.

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وبينت انه لم يرد إليها أية شكاوى تتعلق بالانجماد بسبب الحالة الجوية.


كما بينت أنها تراقب جميع التقاطعات والإشارات الضوئية أمام حركة السير.

 
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