الأمانة: لا انجماد في شوارع عمان

وبينت انه لم يرد إليها أية شكاوى تتعلق بالانجماد بسبب الحالة الجوية.
كما بينت أنها تراقب جميع التقاطعات والإشارات الضوئية أمام حركة السير.
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