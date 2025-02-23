الأمانة: لا انجماد في شوارع عمان

الوكيل الإخباري- أكدت أمانة عمان الكبرى أن مختلف الطرق سالكة ولا يوجد انجمادات في العاصمة جراء الحالة الجوية التي تشهدها المملكة.

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وبينت انه لم يرد إليها أية شكاوى تتعلق بالانجماد بسبب الحالة الجوية.