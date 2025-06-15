الأمم المتحدة: إغلاق مركزي تسجيل المفرق وإربد ونقل الخدمات إلى عمّان

الوكيل الإخباري- أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن (UNHCR)، الأحد، عن نقل خدمات تسجيل اللاجئين من مركزي المفرق وإربد إلى مركزها الرئيسي في العاصمة عمّان.

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وقالت المفوضية إن الأزمات العالمية الأخيرة أثرت بشكل مباشر على التمويل المخصص للمنظمات الإنسانية والتنموية، مما أجبر المفوضية على إجراء بعض التعديلات على بعض خدماتها في الأردن.



وأضافت أنه سيتم إغلاق مركز تسجيل المفرق بتاريخ 19 حزيران الحالي، في حين سيتم إغلاق مركز تسجيل إربد بتاريخ 13 تموز 2025.



وأشارت إلى أنه، اعتبارًا من هذين التاريخين، ستتم مَركزة خدمات التسجيل الخاصة بمحافظتي المفرق وإربد في العاصمة عمّان، حيث ستُقدَّم هذه الخدمات في مركز التسجيل في خلدا. وستستمر خدمات التسجيل في مخيمَي الزعتري والأزرق كما هي، دون أي تغيير.



وأكدت المفوضية أن مركز الاستقبال في إربد سيواصل استقبال اللاجئين يوم الأحد فقط، وذلك للاستفسارات المتعلقة بالحماية والمساعدات التقنية.



كما أشارت إلى أن مكاتب المساعدة المتنقلة المنتظمة ستواصل عملها في محافظات المفرق، وإربد، وجرش، وعجلون.