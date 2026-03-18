الأمن: استشهاد 3 من مرتبات مكافحة المخدرات بمداهمة مطلوب خطر في العاصمة

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ القوة تمكنت من التعامل بالمثل مع ذلك المطلوب لحين السيطرة وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته ثلاثة أسلحة نارية إضافة إلى كمية من الحبوب المخدرة و ثلاثة كفوف حشيش وكمية من مادة الكرستال والمارجوانا المخدرة .
وأكّدت مديرية الأمن العام أنها وإذ تنعى شهداء الوطن الثلاثة لتدعو لهم بالمغفرة والرحمة ولذويهم وزملائهم بالصبر والسلوان وحسن العزاء، وللمصاب بالشفاء العاجل، لتؤكد بأنها ماضية في أداء واجبها لحفظ الأمن والنظام العام وملاحقة كل من يحاول المساس به ومحاولة نشر تلك السموم والاتجار بها وترويجها بين أبناء هذا المجتمع، باذلةً من أجل ذلك الغالي والنفيس وانا لله وانا اليه راجعون
