الأمن : التسجيل المتداول لسيّدة تدّعي تعرّض أطفال للخطف كذب ومحض اختلاق

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام صحّة التسجيل المتداول لسيدة تدّعي تعرّض أطفال للخطف في الزرقاء، وأكّد أنّه لم تسجّل أيّة قضية لدى مديرية الشرطة أو المراكز بهذا الخصوص.



وأكّد أنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتابع التحقيق لتحديد صاحبة التسجيل والقبض عليها لإحالتها للقضاء.

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