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الأمن العام: إشارات رقباء السير بالميدان تقلل الارتباك

أحد عناصر ادارة السير في الميدان
إدارة السير
 
الثلاثاء، 05-08-2025 10:09 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام، الثلاثاء، أن إشارات السحب التي يُنفذها رقباء السير في الميدان تساهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة السائقين أثناء القيادة، وتُقلل من التردد أو الارتباك على الطرق.

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وأوضحت الإدارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن هذه الإشارات تسهم في تسريع انسيابية الحركة المرورية، من خلال توجيه المركبات بطريقة منظمة وآمنة، ما يُخفف من الازدحامات المرورية خاصة في أوقات الذروة.


ودعت إدارة السير السائقين إلى التعاون مع رقباء السير، والالتزام بالإرشادات الميدانية لضمان سلامة الجميع وتحقيق حركة مرورية أكثر فاعلية.

 
 
gnews

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