الأمن العام: إشارات رقباء السير بالميدان تقلل الارتباك

الوكيل الإخباري- أكدت إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام، الثلاثاء، أن إشارات السحب التي يُنفذها رقباء السير في الميدان تساهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة السائقين أثناء القيادة، وتُقلل من التردد أو الارتباك على الطرق.

اضافة اعلان

وأوضحت الإدارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن هذه الإشارات تسهم في تسريع انسيابية الحركة المرورية، من خلال توجيه المركبات بطريقة منظمة وآمنة، ما يُخفف من الازدحامات المرورية خاصة في أوقات الذروة.