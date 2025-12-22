الأمن العام: إصابة جديدة جراء استخدام مدفأة "الشموسة"

وقال ضابط إعلام الدفاع المدني النقيب عبدالله السعودي لإذاعة "الأمن العام"، إن أبرز الحوادث التي تم التعامل معها؛ في محافظة إربد، حيث تم التعامل مع اصابة شخصين بضيق في التنفس نتيجة استنشاقهم الأدخنة المنبعثة من منقل حطب داخل أحد المنازل، حيث تعاملت معه فرق الإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني غرب إربد، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما ونقلهما إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي، وكانت حالتهما العامة متوسطة.
وأضاف السعودي: كما تم التعامل مع إصابة أخرى جراء استخدام مدفأة غاز (الشموسة)، وتم الوصول إلى هذه الإصابة وتقديم الإسعافات الأولية لها، ونقلها إلى مستشفى الأمير حمزة من قبل الطواقم المتخصصة في مديرية دفاع مدني غرب عمان في منطقة تلاع العلي.
