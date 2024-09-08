الأمن العام : إعادة فتح جسر الملك حسين غدا وإغلاقه أمام حركة الشحن

11:38 م

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه سيفتح جسر الملك حسين ليوم الغد أمام حركة السفر عند الساعة العاشرة صباحاً مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن. اضافة اعلان





مهيباً بالمسافرين التقيّد بالمواعيد والتعليمات توفيراً لوقتهم وجهدهم