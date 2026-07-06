الأمن العام : إلقاء القبض على حدث قتل حدثاً آخر

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه بالتحقيق في القضية وقع الاشتباه على حدث يبلغ 17 عاماً وأُلقي القبض عليه واعترف بقيامه بخنق الحدث بعد مشاهدته في محيط منزله وما زال التحقيق جارياً.
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