الأمن العام : إلقاء القبض على حدث قتل حدثاً آخر

12:58 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد اليوم بالعثور على جثة حدث من جنسية عربية في لواء الموقر وبالكشف عن الجثة تبيّن وجود آثار لشدة وعنف على جسده وأنه تعرّض لخنق تسبب بوفاته. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الإعلامي أنّه بالتحقيق في القضية وقع الاشتباه على حدث يبلغ 17 عاماً وأُلقي القبض عليه واعترف بقيامه بخنق الحدث بعد مشاهدته في محيط منزله وما زال التحقيق جارياً.





