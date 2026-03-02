الأمن العام: التعامل مع 133 بلاغا لحادث سقوط شظايا

02:31 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام، الاثنين، أن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ صباح السبت ولغاية الساعة الواحدة ظهر الاثنين، مع 133 بلاغا لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة بدون أيّة إصابات جديدة. اضافة اعلان





وتدعو مديرية الأمن العام الإخوة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارىء الموحد (911) في حال وجود أي مشاهدات.



وأكدت مجددا على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة.









