الأمن العام: التعامل مع 133 بلاغا لحادث سقوط شظايا

وتدعو مديرية الأمن العام الإخوة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارىء الموحد (911) في حال وجود أي مشاهدات.
وأكدت مجددا على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة.
-
أخبار متعلقة
-
الحاج توفيق: مخزون المملكة الغذائي آمن ويغطي لأشهر عديدة
-
القيادة المركزية الأميركية تعلن سقوط 3 مقاتلات بنيران صديقة فوق الكويت
-
الصفدي يبحث مع وزيري خارجية البوسنة والنرويج تداعيات التصعيد في المنطقة
-
الأردن وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه
-
توجيهات ملكية بتأجيل الأقساط الشهرية لهذه الفئة
-
السياحة والآثار: غرفة طوارئ تعمل باستمرار لمتابعة التطورات الإقليمية
-
إغلاق الأجواء الأردنية جزئيا ومؤقتا يوميا حتى إشعار آخر
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الأردن وعدد من الدول