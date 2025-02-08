الأمن العام : ضبط شخص و 5 مركبات ظهرت بفيديو مسير مواكب

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق تمكّن من تحديد موقع تصوير الفيديو في مدينة مأدبا، وجرى تحديد المركبات التي ظهرت في الفيديو حيث تم ضبط خمس مركبات منها والتعميم عن باقي المركبات والعمل جارٍ على ضبطها.
وتابع الناطق الإعلامي أنه جرى كذلك تحديد مطلق النار في الهواء وأُلقي القبض عليه وضبط السلاح الناري المُستخدم وستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية كافّة بحق المخالفين، كما وسيتم حجز المركبات للمدد القانونية في ساحات الحجز المخصّصة لذلك.
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