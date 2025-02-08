الأمن العام : ضبط شخص و 5 مركبات ظهرت بفيديو مسير مواكب

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً خاصا تابع التحقيق في فيديو جرى تداوله ظهرت خلاله مجموعة من المركبات تسير بشكل مواكب ( مواكب تخريج ) ومعيقة لحركة السير كما وظهر أحد الأشخاص يقوم بإطلاق عيارات نارية في الهواء أثناء المسير .



وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق تمكّن من تحديد موقع تصوير الفيديو في مدينة مأدبا، وجرى تحديد المركبات التي ظهرت في الفيديو حيث تم ضبط خمس مركبات منها والتعميم عن باقي المركبات والعمل جارٍ على ضبطها.



وتابع الناطق الإعلامي أنه جرى كذلك تحديد مطلق النار في الهواء وأُلقي القبض عليه وضبط السلاح الناري المُستخدم وستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية كافّة بحق المخالفين، كما وسيتم حجز المركبات للمدد القانونية في ساحات الحجز المخصّصة لذلك.

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