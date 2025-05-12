الأمن العام يؤجل أقساط السلف لشهر أيار 2025

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الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام اليوم الاثنين عن تأجيل الأقساط الشهرية للسلف الممنوحة للضباط وضباط الصف والأفراد من صندوقي التعاون والادخار لشهر أيار 2025. اضافة اعلان





ويأتي هذا القرار بمناسبة الأعياد الوطنية واقتراب عيد الأضحى المبارك، بهدف تمكين منتسبي الجهاز من تلبية احتياجاتهم وتخفيف الالتزامات المالية المترتبة عليهم خلال هذه الفترة.



وأكدت المديرية التزامها المتواصل بدعم منتسبيها وتلمس احتياجاتهم، تقديراً لما يبذلونه من جهود في خدمة الوطن وصون أمنه واستقراره.