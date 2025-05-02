الأمن العام يُجدد التحذير من حوادث الغرق والحرائق مع دخول موسم التنزه

وحذّرت المديرية من حوادث الغرق، لا سيما تلك الناجمة عن السباحة في أماكن غير مخصصة لذلك، أو نتيجة عدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة.
كما شددت على ضرورة تجنّب السلوكيات التي قد تؤدي إلى نشوب الحرائق في المناطق الطبيعية، مثل رمي أعقاب السجائر، أو ترك النيران مشتعلة بعد استخدامها دون التأكد من إطفائها بالكامل.
وأكدت الفرق الميدانية، خطورة الاستهانة ببعض التصرفات الخاطئة، التي تسببت في مواسم سابقة بخسائر وأضرار في الأرواح والممتلكات.
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