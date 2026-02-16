الأمن العام يحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في أقاليم المملكة

ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً لمسيرة العطاء التي سطّرها المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدامى، وتأكيداً على مكانتهم الراسخة في وجدان الدولة، ووفاءً للتضحيات المخلصة التي قدموها لحماية أمن الوطن والمواطن.
وأكدت المديرية أن يوم الوفاء يشكّل محطة وطنية لاستذكار بطولات الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن الوطن، واستحضار تضحيات المصابين العسكريين الذين قدّموا أروع صور البذل والفداء، مشيرةً إلى أن المتقاعدين العسكريين سيبقون شركاء فاعلين في مسيرة البناء والإنجاز، بما يمتلكونه من خبرات متراكمة وقيم وطنية راسخة.
-
أخبار متعلقة
-
حملة تبرع بالدم في إربد غدا
-
وزير العمل يبحث زيادة الاستفادة من الكفاءات الأردنية في السوق القطري
-
محافظ الزرقاء يؤكد ضرورة التزام التجار بسلامة الغذاء وجودته
-
الشواربة يوجه برفع الجاهزية وزيادة إنتاج اللحوم والدواجن استعدادا لشهر رمضان
-
إطلاق مسابقة "مقرئ الطلبة الوافدين" لتلاوة القرآن
-
الشواربة يتفقد دائرة الرقابة الصحية والمهنية
-
15 مليون دينار موازنة بلدية مادبا بدون عجز
-
المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة تنظم اليوم العلمي السنوي الثاني