الأمن العام يحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في أقاليم المملكة

04:52 م

الوكيل الإخباري- أحتفلت مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، الذي يُصادف الخامس عشر من شباط من كل عام، في مختلف أقاليم المملكة، وبمشاركة واسعة من متقاعديها العسكريين. اضافة اعلان





ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً لمسيرة العطاء التي سطّرها المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدامى، وتأكيداً على مكانتهم الراسخة في وجدان الدولة، ووفاءً للتضحيات المخلصة التي قدموها لحماية أمن الوطن والمواطن.



وأكدت المديرية أن يوم الوفاء يشكّل محطة وطنية لاستذكار بطولات الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن الوطن، واستحضار تضحيات المصابين العسكريين الذين قدّموا أروع صور البذل والفداء، مشيرةً إلى أن المتقاعدين العسكريين سيبقون شركاء فاعلين في مسيرة البناء والإنجاز، بما يمتلكونه من خبرات متراكمة وقيم وطنية راسخة.

