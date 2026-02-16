الإثنين 2026-02-16 06:12 م

الأمن العام يحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في أقاليم المملكة

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الإثنين، 16-02-2026 04:52 م
الوكيل الإخباري-  أحتفلت مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، الذي يُصادف الخامس عشر من شباط من كل عام، في مختلف أقاليم المملكة، وبمشاركة واسعة من متقاعديها العسكريين.اضافة اعلان


ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً لمسيرة العطاء التي سطّرها المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدامى، وتأكيداً على مكانتهم الراسخة في وجدان الدولة، ووفاءً للتضحيات المخلصة التي قدموها لحماية أمن الوطن والمواطن.

وأكدت المديرية أن يوم الوفاء يشكّل محطة وطنية لاستذكار بطولات الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن الوطن، واستحضار تضحيات المصابين العسكريين الذين قدّموا أروع صور البذل والفداء، مشيرةً إلى أن المتقاعدين العسكريين سيبقون شركاء فاعلين في مسيرة البناء والإنجاز، بما يمتلكونه من خبرات متراكمة وقيم وطنية راسخة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إربد

أخبار محلية حملة تبرع بالدم في إربد غدا

وزارة العمل

أخبار محلية وزير العمل يبحث زيادة الاستفادة من الكفاءات الأردنية في السوق القطري

ب

أخبار محلية محافظ الزرقاء يؤكد ضرورة التزام التجار بسلامة الغذاء وجودته

العاصمة عمان

أخبار محلية الشواربة يوجه برفع الجاهزية وزيادة إنتاج اللحوم والدواجن استعدادا لشهر رمضان

ب

أخبار محلية إطلاق مسابقة "مقرئ الطلبة الوافدين" لتلاوة القرآن

الشواربة يتفقد دائرة الرقابة الصحية والمهنية

أخبار محلية الشواربة يتفقد دائرة الرقابة الصحية والمهنية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ل

أخبار محلية 15 مليون دينار موازنة بلدية مادبا بدون عجز



 






الأكثر مشاهدة