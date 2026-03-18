الأمن العام يحذر من الأحوال الجوية المتوقعة

الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الأمن العام من الأحوال الجوية المتوقعة حيث تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم الأربعاء وكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي اعتبارا من غدا الخميس حيث تهطل زخات متفرقة من المطر قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، وذلك حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة اضافة اعلان





ودعت المديرية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وانتهاج السلوك السليم وضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة وعدم المجازفة بقطع التجمعات المائية سواء سيرا على الأقدام أو بالمركبات.



كما شددت على أهمية القيادة بحذر على الطرقات التي قد تشهد هطولات مطرية وأخذ الحيطة والحذر نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبسبب الغبار في مناطق البادية وعلى الطرق الصحراوية.



وحذرت من شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها وضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير.



ودعت إلى ضرورة الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة بكافة أنواعها وعدم تزويدها بالوقود وهي مشتعلة وإطفائها عند النوم وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بشكل مستمر وعدم استخدام مواقد الحطب لما لها من آثار سلبية ينتج عنها حالات الاختناق.



وأكدت بأن جميع الكوادر في الميدان جاهزون للتعامل مع مختلف الحوادث وضرورة الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك





