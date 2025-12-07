الأمن العام يحذر من تدني الرؤية بسبب الضباب

08:28 ص

الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، السائقين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، نظراً لتشكّل الضباب على معظم الطرق الخارجية وبعض الطرق الداخلية، ما تسبب بانخفاض مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت. اضافة اعلان





وأكدت المديرية ضرورة المسير بسرعات أقل من المقررة قانونياً، خاصة في ظل الظروف الجوية السائدة التي شهدت خلالها محافظات المملكة تساقطاً غزيراً للأمطار، رافقته زخات من البرق والرعد.

