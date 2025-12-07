الأمن العام يحذر من تدني الرؤية بسبب الضباب

وأكدت المديرية ضرورة المسير بسرعات أقل من المقررة قانونياً، خاصة في ظل الظروف الجوية السائدة التي شهدت خلالها محافظات المملكة تساقطاً غزيراً للأمطار، رافقته زخات من البرق والرعد.
