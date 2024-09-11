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الأمن العام يضبط مركبات وأسلحة قبل استخدامها في مواكب - صور

الأمن العام يضبط مركبات وأسلحة قبل استخدامها في مواكب على خلفية نتائج الانتخابات
الأمن العام يضبط مركبات وأسلحة قبل استخدامها في مواكب على خلفية نتائج الانتخابات
الأربعاء، 11-09-2024 08:11 م

الوكيل الإخباري-   ضبطت قوة أمنية مشتركة مساء اليوم، في العاصمة عمان، مركبات وأسلحة في تجمع كان ينوي القائمين عليه الخروج في مواكب معيقة، واستخدامها في التعبير عن غضبهم من نتائج الانتخابات النيابية.

وأكدت مديرية الأمن العام أنه تم إلقاء القبض على كل المشاركين، والذين حاولوا إخفاء لوحات المركبات، لافتة إلى أن القوة الأمنية المنتشرة في جميع مناطق المملكة تواصل رقابتها وتحقيقاتها حول كل المعلومات الواردة في هذا الشأن، وستعمل على إنفاذ القانون بحزم على كل من يحاول ممارسة مثل هذا الأعمال التي تعد جرائم يعاقب عليها القانون .

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