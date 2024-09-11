الأمن العام يضبط مركبات وأسلحة قبل استخدامها في مواكب - صور

وأكدت مديرية الأمن العام أنه تم إلقاء القبض على كل المشاركين، والذين حاولوا إخفاء لوحات المركبات، لافتة إلى أن القوة الأمنية المنتشرة في جميع مناطق المملكة تواصل رقابتها وتحقيقاتها حول كل المعلومات الواردة في هذا الشأن، وستعمل على إنفاذ القانون بحزم على كل من يحاول ممارسة مثل هذا الأعمال التي تعد جرائم يعاقب عليها القانون .
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