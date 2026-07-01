الأمن العام يطلق حملة بيئية بعنوان "بهمة النشامى.. الأردن أجمل"

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، حملة بيئية وطنية شاملة تحت شعار: "بهمة النشامى.. الأردن أجمل"، في مختلف محافظات المملكة، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة، والمحافظة على نظافة الأماكن العامة والمواقع السياحية والطبيعية.

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وجاء إطلاق الحملة بإيعاز من مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، تأكيداً على أهمية حماية البيئة باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الشامل، وتعزيزاً للدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به مديرية الأمن العام في صون مقدرات الوطن والحفاظ على مظهره الحضاري.



وأكدت المديرية أن الحملة تنسجم مع أهداف البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وترسيخاً لمفاهيم الاستدامة البيئية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز المسؤولية الوطنية والمجتمعية تجاه البيئة.



وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع، والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على المظهر العام والصحة والسلامة العامة، لا سيما في الغابات والمناطق الحرجية والمتنزهات، والتي قد تتعرض لمخاطر الحرائق والأضرار البيئية نتيجة بعض السلوكيات الخاطئة، ما يستدعي تعزيز الشراكة المجتمعية لحمايتها والمحافظة عليها.



وتتضمن الحملة تنفيذ برامج ومبادرات ورسائل إعلامية وتوعوية متنوعة تسلط الضوء على مخاطر الإلقاء العشوائي للنفايات، وتشجع على اتباع السلوكيات البيئية السليمة، وتعزز ثقافة المحافظة على النظافة العامة والمشاركة الفاعلة لحماية المواقع السياحية والطبيعية والشوارع والمرافق العامة.



وشددت المديرية على أن حماية البيئة مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات والأفراد، وترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في الحفاظ على بيئة آمنة ونظيفة تعكس الوجه الحضاري للمملكة.