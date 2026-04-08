الأمن العام يكشف حقيقة فيديو "صندوق المركبة" المتداول

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة البحث الجنائي ورد إليهم فيديو جرى تداوله، وظهر خلاله شخص يقوم بالاعتداء على شخص آخر بعد وضعه داخل صندوق إحدى المركبات .





وبالتحقيق في الفيديو تم تحديد هوية الشخصين وإلقاء القبض عليهما، حيث تبيّن أنهما قاما بتمثيل ذلك المشهد ونشره على السوشيال ميديا من أجل الحصول على المشاهدات والمتابعات، وتم الحصول على فيديو آخر بعد تصويرهما لذلك المقطع بيّنا خلاله ذلك، وسيتم إحالتهما إلى المدعي العام.





