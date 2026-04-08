الأربعاء 2026-04-08 11:00 م

الأمن العام يكشف حقيقة فيديو "صندوق المركبة" المتداول

الأربعاء، 08-04-2026 01:22 م
الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة البحث الجنائي ورد إليهم فيديو جرى تداوله، وظهر خلاله شخص يقوم بالاعتداء على شخص آخر بعد وضعه داخل صندوق إحدى المركبات .اضافة اعلان


وبالتحقيق في الفيديو تم تحديد هوية الشخصين وإلقاء القبض عليهما، حيث تبيّن أنهما قاما بتمثيل ذلك المشهد ونشره على السوشيال ميديا من أجل الحصول على المشاهدات والمتابعات، وتم الحصول على فيديو آخر بعد تصويرهما لذلك المقطع بيّنا خلاله ذلك، وسيتم إحالتهما إلى المدعي العام.
 
 


رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

حالة الطقس في الأردن الاحد وأمطار على هذه المناطق - تحذيرات

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات



 






