الأمن العام يواصل تنفيذ الحملات الرقابية والتوعوية البيئية

وتاتي الحملات في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة والحفاظ على جمالية ونظافة المواقع الطبيعية والسياحية وانفاذ القوانين البيئية ونشر الوعي البيئي، وبالتزامن مع بدء الموسم السياحي وموسم التنزه.
وأكدت مديرية الأمن العام أن هذه الحملات مستمرة وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة البيئة، سواءً من خلال البرامج والحملات التوعوية، أو عبر تكثيف الرقابة والمتابعة الميدانية وتعزيز اجراءات انفاذ القانون بحق المخالفين، وبما يسهم في تحقيق الردع و الحد من الظواهر البيئية السلبية، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة، بما ينعكس إيجاباً على المشهد الحضاري للمملكة وحماية البيئة الاردنية واستدامتها للاجيال القادمة.
