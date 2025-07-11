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الأمن العام يواصل حملة "صيف آمن" ويوجه إرشادات للوقاية من حر الصيف

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الجمعة، 11-07-2025 01:35 م

الوكيل الإخباري- تواصل مديرية الأمن العام تنفيذ فعاليات ومبادرات حملة "صيف آمن" في مختلف محافظات المملكة، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم الوقاية والسلامة العامة، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

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وأكدت المديرية، أن الحملة تسير وفق خطة توعوية متكاملة تهدف إلى الحد من الحوادث المرتبطة بموسم الصيف، كالسقوط والغرق والحرائق والحوادث المرورية، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الوقائية حفاظا على سلامتهم وسلامة ذويهم.


ودعت المديرية إلى تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والحرص على اختيار أماكن التنزه الآمنة، والإكثار من شرب السوائل خلال ساعات النهار، خاصة في المناطق المكشوفة والأكثر حرارة كالأغوار والعقبة، تفاديا للإصابة بضربات الشمس أو حالات الإجهاد الحراري.


كما حذّرت من السباحة في المواقع غير المخصصة كمياه السدود والبرك الزراعية وقنوات المياه، نظرا لافتقارها لمقومات السلامة وغياب المنقذين المؤهلين، مؤكدة ضرورة تجنّبها حفاظا على الأرواح.
وشددت المديرية على أهمية التأكد من إطفاء النيران بالكامل بعد استخدامها أثناء الرحلات، وعدم رمي أعقاب السجائر في المناطق الحرجية أو الطبيعية، إلى جانب ضرورة عدم ترك الأطفال داخل المركبات أو دون رقابة، لما يشكله ذلك من خطر بالغ على حياتهم.


ودعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة التواصل الفوري مع رقم الطوارئ الموحد (911) للإبلاغ عن أي طارئ أو حالة تستدعي التدخل السريع.

 
 
gnews

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