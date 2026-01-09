الأمن العام يوجه تحذير شديد اللهجة للمواطنين

الوكيل الإخباري- جددت مديرية الأمن العام دعوتها للمواطنين بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة في ظل المنخفض الجوي السائد، وذلك بالابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والأودية، وتهيئة مضخّات لسحب المياه في المنازل الواقعة تحت منسوب الشارع. اضافة اعلان





ودعت المديرية إلى توخّي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء المسير على الطرقات، والتعامل بحذر مع عناصر الطريق، والالتزام بتعليمات رجال الأمن العام المنتشرين في الميدان لتقديم المساعدة عند الحاجة.



كما أكّدت ضرورة الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر، إضافة إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح، مثل ألواح الزينكو، والشبكات، والصفائح المعدنية، وأغطية خزّانات المياه على أسطح المنازل.



ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ (911) عند الحاجة.