الأمن العام يوضّح ملابسات الفيديو الذي جرى تداوله داخل محل الأثاث بعمان

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ الفيديو الذي جرى تداوله أمس وظهرت خلاله مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وظهر أحدهم يقوم بصدم المركبة أثناء محاولته مغادرة المكان، أنها وقعت أمس داخل أحد محال الأثاث جنوب العاصمة، نتيجة لخلاف لحظي فيما بينهم .

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