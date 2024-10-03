الأمن : عقوبة هذه المخالفة الحبس 3 اشهر وغرامة 500 دينار

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت مديرية الامن العام انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث اشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من نقل السماد العضوي غير المعالج أو خزنه أو تداوله أو استعمله خلافاً لاحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية قانون حماية البيئة رقم (٦) لسنة ٢٠١٧ .

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